悲傷情人節 痴情男苦等女網友2天卻被「已讀不回」

台南市劉姓男子在網路認識一名心儀的女網友，兩人相約到佛陀紀念館欣賞煙火，劉男身上只帶2千元出門，在高雄市大樹區癡等2天，女網友卻一直「已讀不回」，最後身上盤纏用盡，深夜無奈前往警所求助，2年輕男警資助千餘元車資，協助劉男搭計程車返家。

仁武警分局指出，日前深夜近2點，19歲劉姓男子滿身疲憊至大樹分駐所尋求警方協助，劉男靦腆說，他與家住高雄的女網友相約碰面，兩人約定要到佛陀紀念館欣賞煙火，不料女網友沒有現身，苦等2天見不到人，當天因夜深沒有火車可搭，身上現金也不夠入住旅店，不知如何是好。

劉男說，他前一天從台南搭火車南下，女網友不知為何避不見面，網路訊息已讀不回，最後乾脆直接刪除，第一晚為省費用所以在街頭遊蕩，誰知女網友第2天仍不出面，最後直接封鎖他，身上現金不到500元，前往大樹分駐所求助。