聽新聞
test
0:00 / 0:00
悲傷情人節 痴情男苦等女網友2天卻被「已讀不回」
台南市劉姓男子在網路認識一名心儀的女網友，兩人相約到佛陀紀念館欣賞煙火，劉男身上只帶2千元出門，在高雄市大樹區癡等2天，女網友卻一直「已讀不回」，最後身上盤纏用盡，深夜無奈前往警所求助，2年輕男警資助千餘元車資，協助劉男搭計程車返家。
仁武警分局指出，日前深夜近2點，19歲劉姓男子滿身疲憊至大樹分駐所尋求警方協助，劉男靦腆說，他與家住高雄的女網友相約碰面，兩人約定要到佛陀紀念館欣賞煙火，不料女網友沒有現身，苦等2天見不到人，當天因夜深沒有火車可搭，身上現金也不夠入住旅店，不知如何是好。
劉男說，他前一天從台南搭火車南下，女網友不知為何避不見面，網路訊息已讀不回，最後乾脆直接刪除，第一晚為省費用所以在街頭遊蕩，誰知女網友第2天仍不出面，最後直接封鎖他，身上現金不到500元，前往大樹分駐所求助。
得知劉姓男子困境，大樹分駐所警員陳宗豪、李宗祐各出600元車資，並協助代叫計程車將劉男載回台南歸仁。員警說，劉男抵家後打電話至分駐所致謝與報平安，他說，非常感謝警方在他最無助的時候伸出援手，高雄警察用熱情稍微彌補沒見到女網友的悵然。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言