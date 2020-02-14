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中市兩警消葬身火窟 檢方起訴違章業者陳俊孚

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導
中市大雅區違章的百慕達紙器廠去年電線走火，火舌經由防火通道烤漆浪板，竄燒到隔壁的群峪倉儲公司，造成消防局特搜隊員謝志雄、張哲嘉喪生火窟，台中地檢署今天依違反消防法等罪將業者陳俊孚起訴。圖／台中地檢署提供

台中市大雅區違章的百慕達紙器廠去年電線走火，火舌經由防火通道烤漆浪板，竄燒到隔壁的群峪倉儲公司，造成至群峪公司做煙熱變化觀測的中市消防局特搜隊員謝志雄、張哲嘉葬身火窟，台中地檢署查出百慕達、群峪公司屬違章建築、建築材料未達防火時效、無排煙設備、電源線走明線易遭老鼠囓咬、兩廠房防火通道加蓋等疏失，今天依違反消防法、公共危險等罪將業者陳俊孚起訴。

陳俊孚（54歲）供稱2011年委託張男興建群峪公司、百慕達紙器廠，並未做建材防火時效的要求，這兩家工廠興建之初未申請建造執照、使用執照，也未申請工業登記；委託水電公司向台電申請供電後，再於廠房興建完成後，拉牽電線至廠房使用；群峪公司2樓未設有窗戶，也未設有排煙設備，僅有電動鐵捲門。

起訴書指出，陳俊孚於2011年與不知情的張男共同向何姓地主承租台中市大雅區兩筆土地，再由張搭建群峪公司、及百慕達紙器廠2棟鐵皮違建，還在兩廠房中間的防火通道上方，加蓋人字樑型鋼架烤漆浪板屋頂，當作避雨用途。

去年10月3日凌晨，百慕達紙器廠1樓作業區，因東北牆面的電源配線短路而起火燃燒，產生的高溫熱煙流、輻射流延燒至廠房外，再往上延燒2樓，造成鋼架烤浪板燒損變形、塌陷，內部物品燒損碳化。

台中市消防局第一救災救護大隊長黃耀星抵達現場，見百慕達紙器廠受燒產生的熱煙流，因受到人字型樑型鋼架烤漆浪板屋頂的遮擋無法逸散，蓄積在烤殺浪板下方，並蔓延侵入西側的群峪公司，為了防止延燒擴大波及群峪公司，指揮小隊長周正斌帶領隊員至群峪公司做煙熱變化觀測。

小隊長周正斌即指揮隊員謝志雄、張哲嘉攜帶熱顯像儀（即TIC）進到群峪公司做煙熱變化觀測，群峪公司南側因受到熱煙流侵襲，及百慕達紙器廠後方火舌漫過中間車道後方所堆置紙堆影響，且2樓內部因堆滿塑膠類製品，瞬間內快速燃燒。

更因無排煙設備產生強大外推力，導致2樓西側鐵皮外翻，這時張哲嘉、謝志雄在群峪公司2樓廠區執行職務之際遭遇，受到高熱燃燒而休克死亡，群峪公司遭火舌侵入，迅速燃燒。同日上午，警消先後發現張、謝的大體。

中市大雅區違章的百慕達紙器廠去年電線走火，火舌經由防火通道烤漆浪板，竄燒到隔壁的群峪倉儲公司，造成消防局特搜隊員謝志雄、張哲嘉喪生火窟，台中地檢署今天依違反消防法等罪將業者陳俊孚起訴。圖／台中地檢署提供
中市大雅區違章的百慕達紙器廠去年電線走火，火舌經由防火通道烤漆浪板，竄燒到隔壁的群峪倉儲公司，造成消防局特搜隊員謝志雄、張哲嘉喪生火窟，台中地檢署今天依違反消防法等罪將業者陳俊孚起訴。圖／台中地檢署提供

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