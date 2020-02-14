女眼神呆滯突倒地 警即刻救援巧尋獲失蹤人口

台北市一名43歲古姓女子日前因故離家，其家人向警方通報失蹤後不久，古女被發現暈倒在路邊，所幸一名警員正好在一旁直擊，立刻協助呼叫救護人員到場，婦人事後沒有大礙，並順利返家。

警方表示，中正第二分局交通分隊警員黃詩晴1月26日執勤時，於重慶南路2段6巷口發現一名婦人眼神呆滯站在人行道上，黃員正想上前關懷，婦人卻暈眩倒地。

黃員見狀立刻上前協助，並呼叫救護人員到場，婦人雖有些許意識，仍全身無力癱坐在地，救護人員將其送往台大醫院救治觀察，婦人並無大礙。

經黃員調查，婦人是當天凌晨被通報失蹤的古姓女子；得知身分後，黃員聯繫古女丈夫到醫院照顧妻子，其抵達醫院時向黃員表示，妻子前一天晚上外出未歸，外頭剛好既下雨又低溫，她身穿短袖獨自在外，可能因此體虛暈倒，幸好警方主動協助，古女才未出意外。