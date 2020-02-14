返家1公里！老翁近騎百公里路迷途 警助返家

1名80歲屏東陳姓老翁，日前騎機車訪友結束後返家時，竟騎近百公里的路來到台東達仁鄉，因機車油料耗盡，且受傷蹲坐路旁被巡邏警發現，即時通知家屬順利帶老翁返家。

大武警分局指出，達仁分駐所警員黃健文及黃瓊慧，這個月11日深夜巡邏途中，行經省道台9線427公里時，發現老翁蹲坐在機車旁，不僅左小腿不明原因滲血，機車也沒油了。

避免老翁受凍失溫，員警給予外套包裹保暖，通報119消防隊送往大武衛生所治療，經醫師治療後，老翁逐漸穩定。經詢問老翁，讓現場員警及救護人員大吃一驚。

家住屏東新園鄉的陳姓老翁，原本訪友結束後返回1公里的家，竟騎了近百公里到台東達仁鄉，陳翁向員警表示也不知道自己怎麼會騎這麼遠的路，只知道騎很久都沒到家，騎到車子不動了。

警方隨即聯繫家屬，第一時間家屬反應也大吃一驚！隨即趕到台東將老翁接回家。陳翁兒子表示，父親騎車外出都會準時返家，不知道父親這次會騎這麼遠，很感謝警方協助父親。