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消防車車禍1死4傷 拖板車司機酒測未逾標吃過失致死官司

聯合報 / 記者林保光／高雄即時報導
高雄市鳳祥消防分隊消防車昨晚出車禍，消防員正搶救被壓在消防軍 下的馮永昌。記者林保光／翻攝

高雄市鳳祥消防分隊消防車昨晚剛出勤1分多鐘，就在鳳山台88高架橋下，與張姓男子所開的拖板車出車禍，造成1死4傷。警方對張姓司機他酒測，發覺有血液微量酒精濃度，雖未達公共危險標準，但開車搶黃燈搶快及未禮讓消防車，依過失致失罪嫌移送法辦。

據了解，拖板車司機張姓男子（42歲）昨天下午5點在高雄港碼頭等待裝貨，直到晚間7點多，曾喝了「1杯」保力達，沒想到「喝了再上」就出事。

昨晚10點多，張姓司機開拖板車由高雄港出車，車上還載著念國小的兒子，到高雄市鳳山區沿過埤路要上台88高架橋，載運熟水泥要到大寮區大發工業，就在鳳山區過埤路與鳳頂路口，路口號誌已由綠燈變為黃燈，他疑搶黃燈才在路口中央，與鳳祥消防分隊的消防車車禍。

鳳祥分隊消防車由隊員芶玉錦開車，當時發現拖板車時搶過路口，已來不及煞車，迎面撞上拖板車左車身，消防車翻覆，四輪朝天。當時坐在消防車後車門旁的消防小隊長馮永昌，在2車碰撞時被甩出車外，不巧遭翻覆的消防車壓中，失去生命跡象，送高雄長庚醫院搶救，仍在昨晚11點41分死亡。

芶玉錦手腳受傷，鳳祥分隊長曾柏雄坐在消防車右前座，臉部嚴重撕裂傷、腳骨折，另2名隊員賴統生、郭峻嘉坐在消防車後車廂受傷，賴統生額頭也受創，一度昏迷，分別送到高雄長庚、小港醫院及國軍高雄總醫院急救，已無生命危險，除了芶玉錦已住普通病房，其他3人仍在加護病房觀察。

拖板車張姓司機經警方酒測，酒測值0.06毫克，未達公共危險罪標準，警方對他製作觀測表，測試單腳直立、單線行走及以筆劃圈，符合標準，警方才未依公共危險罪查辦，但因他搶快、未禮讓消防車，造成消防員1死4傷，依過失致死罪嫌移送法辦。

高雄市鳳祥消防分隊消防車昨晚出車禍，造成消防員1死4傷。記者林保光／翻攝

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