防制新冠肺炎 海山警臨檢一併宣導防疫措施

新北市警局外事科及海山警分局昨晚針對轄區數處外籍人士易聚集出入的場所及熱點，實施臨檢稽查勤務，過程中未查獲店家從事違法行為，但發現店內服務人員鮮少佩戴口罩，也不甚了解新型冠狀病毒肺炎的防疫措施。全民防疫是現在最大的共識，為讓外藉人士及新住民們了解相關防疫政策，避免在台的外國朋友增加感染風險，警方向店內員工及在場的客人宣導口罩購買方式，並請店家協助以母語宣導防疫事項，張貼疫情通報。

警方提醒，隨著新型冠狀病毒肺炎在各地的確診人數持續攀升，在臺的外國人若從事室內接待等需與人近距離接觸的工作，最好配戴具有防病毒功能的外科口罩，而目前口罩的銷售管道僅有健保藥局，外國朋友如不方便前往購買，也可委託親友持居留證或入出境許可證代購，一週每人每張證件能購買兩片口罩。