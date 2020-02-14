防制新冠肺炎 海山警臨檢一併宣導防疫措施
新北市警局外事科及海山警分局昨晚針對轄區數處外籍人士易聚集出入的場所及熱點，實施臨檢稽查勤務，過程中未查獲店家從事違法行為，但發現店內服務人員鮮少佩戴口罩，也不甚了解新型冠狀病毒肺炎的防疫措施。全民防疫是現在最大的共識，為讓外藉人士及新住民們了解相關防疫政策，避免在台的外國朋友增加感染風險，警方向店內員工及在場的客人宣導口罩購買方式，並請店家協助以母語宣導防疫事項，張貼疫情通報。
警方提醒，隨著新型冠狀病毒肺炎在各地的確診人數持續攀升，在臺的外國人若從事室內接待等需與人近距離接觸的工作，最好配戴具有防病毒功能的外科口罩，而目前口罩的銷售管道僅有健保藥局，外國朋友如不方便前往購買，也可委託親友持居留證或入出境許可證代購，一週每人每張證件能購買兩片口罩。
此外，如發現親友出現疑似新型冠狀病毒肺炎的症狀，可撥打免付費防疫專線1922，或是勞動部1955專線進行通報；也提醒婦幼安全，若有受暴受虐情事，可撥打113專線求助。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言