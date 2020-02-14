影／停車技術太差？七旬翁辯稱尿急肇逃

台中市林男將藍色轎車停在東區旱溪街，卻發現愛車左側車身有刮傷痕跡，警方調查，監視器拍下一輛白色轎車欲將車輛停放在藍色轎車前方，卻切得太內側，將藍色轎車左側車頭刮傷。警方請七旬的白色車主陳男到案說明，陳辯稱當時沒注意到對方車輛有車損，加上他尿急，才會駛離現場。

上月9日下午2點多，台中市林男(36歲)將藍色轎車停在東區旱溪街上，取車時發現車輛有擦撞痕跡，對方沒有報案，也未留下任何聯絡資訊，實在令他無奈又生氣，只好報警處理。

警方調閱監視器發現，駕駛白色轎車71歲的陳男疑似擦撞林男車輛，並請陳男到案說明。

陳男供稱，當時他想路邊停車，有感覺擦撞路旁車輛，但打開車窗查看對方車輛並無大礙，感覺只是小小擦撞，加上對方車上沒有人，自己又尿急，才會離開現場。