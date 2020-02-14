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高市消防隊出勤發生意外 韓國瑜指示撫卹及設智慧號誌

聯合報 / 記者楊濡嘉／高雄即時報導
高雄市長韓國瑜（面對鏡頭）昨天深夜趕到醫院探視受傷的消防隊員。圖／高雄市政府提供

高雄市消防局高雄市鳳祥消防分隊昨天晚間10點多出勤，一輛消防水箱車經過鳳山區鳳頂路和過埤路口與拖板車發生擦撞，水箱車翻覆，造成車上5名消防隊員1死4輕重傷，高雄市長韓國瑜第一時間接獲消息，立刻前往醫院探視，並特別關心家屬需求，並指示消防、警察、交通等局處立即著手研擬科技技術的方式以降低警消人員執勤時的風險。

高雄市政府新聞局表示，韓國瑜所說的科技技術，是指評估以智慧交通號誌系統的技術可行性，設置提早警示用路人注意將有警消車輛要經過的裝置，以降低警消人員執勤時發生交通事故狀況的風險。

高雄消防局表示，將依公務人員退休資遣撫卹法、警察人員人事條例等相關規定辦理馮員撫卹案件。另外，也會成立治喪委員會，全力協助家屬辦好相關事宜。

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