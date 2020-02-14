19歲無照騎士見警攔查逃逸6公里 恐吃上近8萬元罰鍰

嘉義縣中埔鄉1名19歲蔡姓男子日前晚間無照騎行機車，中埔警分局義仁所員警在台18線與大義路口巡邏時，見蔡男行經大義路口違規闖紅燈，警方鳴笛攔查，要求蔡男停車受檢，蔡男不從加速逃逸約5.6公里後，警方以3部巡邏車優勢，在台18線22.4公里處，將蔡男攔截下車並壓制在地，防止他持續危害交通安全。

蔡男沿台18線往中埔鄉仁義路方向加速逃逸，在和美社區及沿線道路上任意亂竄行駛、闖紅燈及逆向行駛等，不顧自己與用路人安全，員警鳴笛緊追於後，提醒用路人注意安全，同時以無線電通報線上巡邏警網協助攔截圍捕，中埔所及頂六所獲報後，隨即加入協助。

蔡男疑因闖紅燈又無照駕駛重機車，才刻意閃避員警交通違規稽查取締，但為規避警方攔截阻擋巡邏車，沿途又再闖紅燈等交通違規及危害其他用路人的行車安全等行為，員警均依規定全數製單舉發，以防止交通事故危害發生。

中埔分局指出，蔡男連闖5次紅燈、無照駕駛重機車、交通違規不服稽查取締、紅單右轉、２次逆向行駛，警方將依照路交通管理處罰條例對蔡男開出10張罰單，總計最高罰鍰7萬4千4百元。