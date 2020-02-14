影／女街友疑公廁產子 嬰兒被發現時已無生命跡象

新北市街友張姓女子今天凌晨到公園公廁上廁所，疑似早產生下一名男嬰，其男友宋姓街友打電話報警叫救護車送醫，僅告知張女是跌倒受傷，到院後醫生發現女子疑似剛生產，她才坦承在廁所產子，警方隨後在廁所馬桶發現不足月男嬰，但已無生命跡象。警方目前朝遺棄致死罪嫌方向偵辦。

新北市消防局今天凌晨2時許獲報47歲宋姓男子報案，板橋區四維公園有人跌倒受傷需要救護車，救護人員到場，將受傷的28歲張姓女子送往新莊區部立台北醫院，醫生檢視後發現張女疑似剛生產完，張女才吐實在公園公廁內如廁時曾產下一名嬰兒，因害怕不敢告訴救護人員。

警方隨即派員到公園公廁內察看，果然在馬桶裡發現一名剛出生的嬰兒，但已無生命跡象，立即在廁所外拉起封鎖線，通報警局鑑識中心人員到場採證後，已將嬰兒移置板橋殯儀館。

張女的男友宋姓男子也被警方帶返派出所釐清相關案情，據了解，他坦承一兩個月前有發現張女懷孕，曾說要帶她到醫院檢查，但張女不肯就作罷。警方已報請檢察官將於今天下午相驗，進一步確認嬰兒死因，警方目前朝遺棄致死罪嫌方向偵辦。