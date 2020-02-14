高市消防車禍重傷隊員昏迷指數3 親友集氣加油

「統生！加油！」高雄市消防局鳳祥分隊水箱車昨晚出勤時發生車禍，不幸造成1死4人輕重傷。傷勢嚴重的隊員賴統生今天清晨開完腦部手術，昏迷指數只有3分，不少親友在臉書替他加油集氣，希望他度過難關。

昨晚10點左右，高市消防局鳳祥分隊水箱車在鳳山區鳳頂路與過埤路口與一輛曳引車擦撞，水箱車上的消防員1死4人輕重傷，5人中，小隊長馮永昌傷重不治，隊員賴統生獲救時意識不清，另有分隊長曾柏雄、隊員芶玉錦與隊員郭峻嘉受傷送醫。

事故發生後，高市消防局動員五甲、高桂、鳳山及特搜中隊等7個分隊17車42人前往搶救，賴統生最後被救出，送往高雄長庚醫院急救，今天清晨4點動完腦部手術，人仍未清醒。