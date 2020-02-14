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數萬元遭竊？粗心婦險將財物、證件當垃圾丟

聯合報 / 記者李隆揆／台北即時報導
轄區警方獲報後趕往牟婦住處釐清案情。記者李隆揆／翻攝

北市一名78歲牟姓老婦近期剛搬到文山區住，日前因遍尋不著裝有財務的手提包，懷疑是遭人竊走，故報警處理，轄區警方介入協助後發現，婦人遺失的手提包就裝在一個黑色垃圾袋內，粗心的老婦差點就將手提包當作垃圾丟棄了。

據了解，牟婦2月7日中午發現自身手提包不見，包裡裝有數萬元新台幣、美金、證件、存摺、金融卡及印鑑等重要物品，當時她懷疑包包是被人偷走，故報警求助。

轄區木柵派出所警員陳冠羽、景建燁獲報後趕往牟婦住處釐清案情，經詳細詢問遺失物特徵、牟婦前日行經路徑、有無發現可疑人物及勘查現場，員警發現該屋不僅使用鍛造門鎖，且窗戶陽台均有加裝防盜鐵窗，屋內除有凌亂尚未整理好的生活用品和衣物外，未有遭破壞侵入的痕跡，研判手提包應未遭竊。

正當2員準備與牟婦再次於屋內尋找遺失物時，卻眼尖發現一個裝有雜物、準備丟掉的黑色垃圾袋內，有一只手提包也在其中，2員馬上請牟婦查看，牟利馬警喜大呼「就是這個！」並表示幸好有員警協助，不然粗心的她就要把重要的包包當作垃圾丟掉了。

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