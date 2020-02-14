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欖蠵龜命喪台南安平沙灘 海巡伸援手釐清死因
昨天下午4時，海巡署南部分署第一一岸巡隊安平商港安檢所接獲通報，民眾在台南安平商港南堤沙灘岸際發現1隻海龜擱淺，趕往現場處理，發現海龜身上有多處傷口，其中背甲右側疑似遭嚴重撞擊，已明顯死亡，經聯繫成大海洋生物及鯨豚研究中心協處，研判為保育類欖蠵龜，帶回研究中心解剖，釐清海龜死因。
第一一岸巡隊安平商港安檢所人員獲報到場處置，在沙灘上發現海龜身上有多處傷口，其中背甲右側疑似遭嚴重撞擊，已明顯死亡；經初步測量，該海龜身長約61公分、寬60公分。安檢所人員對無法成功拯救其珍貴生命，覺得很遺憾。
同時，安檢所人員聯繫成功大學海洋生物及鯨豚研究中心教授王建平協處，經王研判品種為保育類欖蠵龜，並由王及志工帶回研究中心解剖，以確認海龜死亡原因。
第一一岸巡隊呼籲，近來海龜擱淺或誤食海洋廢棄物時有所聞，請國人勿隨意於海上或岸際丟棄廢棄物，導致破壞海洋生態環境。台南地區沿岸時有發生保育類動物受困情事，民眾若發現可直接撥打118服務專線，第一一岸巡隊將立即派員前往處理，提供各項服務及救助。
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