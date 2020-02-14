桃園印染廠深夜陷火海 上百名消防緊急灌救

桃園市蘆竹區南工路1間印染工廠昨深夜11點多傳出火警，因現場堆放設備、機具，1500平方公尺廠房幾乎付之一炬，火勢一度猛烈照亮夜空，消防局出動100人到場灌救，所幸未傳出傷亡，火勢約在今凌晨3點撲滅，詳細起火原因調查中。

消防指出，昨深夜11點50分獲報，現場為地上1層鐵皮建築，內部燃燒機械、材料，及成品，共出動100名消防人員、36輛車，所幸沒有人員傷亡，初步估計損失達450萬元，起火原因交由火調科調查中。

【中央社／桃園14日電】

桃園市蘆竹區一家印染廠今天凌晨發生大火，火舌直竄天際，火勢在燃燒3小時後才撲滅，所幸無人員傷亡，意外發生主因仍待釐清。

桃園市政府消防局表示，位於蘆竹區南工路一家印染廠在凌晨接獲報案指出廠區內傳出火苗，消防局第三大隊蘆竹分隊獲報後立刻前往救援。

消防局表示，起火地點為1層樓挑高鐵皮結構建築物，但現場堆積機械、化學材料及成品，火勢一發不可收拾，火舌直竄天際，消防局出動100名消防人員、34輛消防車前往救援。

消防局表示，整起火勢在1個多小時後獲得控制，3個多小時後撲滅火勢，1500平方公尺的廠房被嚴重毀損，所幸沒有人員傷亡，意外發生主因仍待進一步釐清。