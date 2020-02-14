桃園蘆竹印染廠大火 火舌竄天際

桃園市蘆竹區一家印染廠今天凌晨發生大火，火舌直竄天際，火勢在燃燒3小時後才撲滅，所幸無人員傷亡，意外發生主因仍待釐清。

桃園市政府消防局表示，位於蘆竹區南工路一家印染廠在凌晨接獲報案指出廠區內傳出火苗，消防局第三大隊蘆竹分隊獲報後立刻前往救援。

消防局表示，起火地點為1層樓挑高鐵皮結構建築物，但現場堆積機械、化學材料及成品，火勢一發不可收拾，火舌直竄天際，消防局出動100名消防人員、34輛消防車前往救援。

消防局表示，整起火勢在1個多小時後獲得控制，3個多小時後撲滅火勢，1500平方公尺的廠房被嚴重毀損，所幸沒有人員傷亡，意外發生主因仍待進一步釐清。