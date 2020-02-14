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高雄消防隊出勤與拖板車嚴重車禍 5隊員1死4輕重傷

一心求學做榜樣 消防小隊長馮永昌殉職學弟悲傷

聯合報 / 記者林保光／高雄即時報導
因出勤車禍殉職的高雄市鳳祥消防分隊小隊長馮永昌。圖／吳明昌提供

高雄市鳳祥消防分隊昨晚出勤，消防車與拖板車在鳳山台88高架橋下出車禍，造成1死4傷。服務消防27年的小隊長馮永昌在事故中殉職，同事對他最深刻的印象，是他為了當兒女的榜樣，好學不倦，還時常鼓勵學弟讀書、考試，向上提升，學弟和朋友想起他生前的點滴，不禁也悲從中來。

高雄市長韓國瑜得知馮永昌殉職，今天凌晨也趕去醫院，慰問家屬和受傷的消防隊員。

53歲的馮永昌在1992年自警專畢業，調到縣市合併前的高雄縣消防局，2007年莫拉克颱風重創高雄縣，馮永昌當時也曾受命到甲仙災區救援，縣市合併後留在鳳祥分隊服務，也曾參與高雄氣爆災行動。

馮永昌是高雄人，育有1對兒女，已上大學。鳳祥消防分隊的學弟回想他在水裡來火裡去的消防工作當中，常鼓勵學弟要多念書，參加考試，「能當官就當官，才能出人頭地」，不要光只當消防員就停滯不前，還邊工作邊讀書，進大仁科技大學觀光休閒管理系修得學士學位，當問他什麼還要上大學，他就說為了鼓勵小孩念書，做小孩的榜樣。

馮永昌不治後，同事將他出勤時穿著的消防衣物，裝袋帶回分隊，義消朋友睹物思念他。記者林保光／攝影

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