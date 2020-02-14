一心求學做榜樣 消防小隊長馮永昌殉職學弟悲傷

高雄市鳳祥消防分隊昨晚出勤，消防車與拖板車在鳳山台88高架橋下出車禍，造成1死4傷。服務消防27年的小隊長馮永昌在事故中殉職，同事對他最深刻的印象，是他為了當兒女的榜樣，好學不倦，還時常鼓勵學弟讀書、考試，向上提升，學弟和朋友想起他生前的點滴，不禁也悲從中來。

高雄市長韓國瑜得知馮永昌殉職，今天凌晨也趕去醫院，慰問家屬和受傷的消防隊員。

53歲的馮永昌在1992年自警專畢業，調到縣市合併前的高雄縣消防局，2007年莫拉克颱風重創高雄縣，馮永昌當時也曾受命到甲仙災區救援，縣市合併後留在鳳祥分隊服務，也曾參與高雄氣爆災行動。