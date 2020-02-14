土城鐵皮屋工廠起火 延燒吞噬3廠房 近700坪全毀

新北市消防局13日晚上10時16分接獲民眾報案，土城區承天路8巷一間工廠火警，由於起火工廠屬連棟式鐵皮屋建築，導致火勢快速延燒至其他兩間廠房，造成約700坪面積遭大火吞噬，消防趕抵現場於1個小時內迅速滅火，所幸並沒有造成任何人員傷亡，相關財損及起火原因，仍有待火調處調查。

據了解，3間燒毀的廠房分別為塑膠工廠、飲料機台工廠與汽車零件工廠，當晚10時，塑膠工廠內還有三名移工，突然驚見陣陣濃煙竄出，便趕快逃出工廠，附近居民見狀趕緊通報消防。

警消獲報後，立刻出動53輛消防車、177名消防員以及30名義消趕抵現場搶救。到場時3棟連棟式鐵皮工廠已全面燃燒，熊熊烈火照亮夜空，連國道上都能看見火光與不斷向上竄升的濃煙。

根據消防局初步估計，這場火災造成約700坪面積遭大火吞噬，經消防員布水線灌救，在一小時內控制火勢，目前已進入殘火處理階段，所幸並無任何人傷亡。