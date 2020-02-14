高市消防水箱車被撞1死4傷 賴姓消防員開刀搶救中

高市消防局鳳祥分隊今晚10點多執勤時與拖板車發生碰撞，一輛水箱車翻覆，車內5名消防員受傷，馮姓小隊長送院前不治，賴姓隊員重傷失去意識，緊急送高雄長庚，凌晨12點40分左右送開刀房搶救，生死未卜，其餘3人分送高雄國軍總醫院及小港醫院急救。

據了解，當時鳳祥分隊水箱車是往鳳山區頂圃街救火，行經鳳山區鳳頂路和過埤路口時與拖板車發生擦撞，造成水箱車翻覆，其中1人到院前無生命跡象，1人無意識、2人重傷、1人輕傷。

送往高雄長庚醫院的賴姓消防員意識不清，家人獲報12點多趕到醫院進一步確認他身分後，院方已緊急開刀搶救，生死未卜。