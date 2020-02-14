高雄消防弟兄出勤發生嚴重車禍 韓國瑜凌晨到院探傷者
高雄市消防局鳳祥分隊一輛消防水箱車，13日晚間10時許出勤火警，在鳳山區鳳頂路和過埤路口與拖車發生擦撞，造成水箱車翻覆，車內5人送醫急救。其中馮姓小隊長無生命跡象；賴姓隊員意識不清，送高雄長庚急救；芶姓隊員送小港醫院，傷勢較輕，割傷清創中；曾姓小隊長有撕裂傷與骨折，郭姓隊員多處撕裂傷，皆意識清楚，兩人送國軍高雄總醫院。市長韓國瑜凌晨也到國軍高雄總醫院探望傷者傷勢。
晚上10點22分送高雄國軍總醫院兩名傷者，曾姓小隊長身體多處撕裂傷，雙下肢變形，左腿有開放性骨折，緊急開刀中。郭姓隊員意識清楚，四肢有多處撕裂傷。
消防弟兄執勤遇重大車高，高雄市長韓國瑜凌晨也趕到國軍高雄總醫院，探望傷者，詢問傷勢。
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