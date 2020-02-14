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高雄消防隊出勤與拖板車嚴重車禍 5隊員1死4輕重傷
高雄市鳳祥消防分隊今晚10點多出勤，隊員駕駛一輛消防水箱車，到鳳山區頂圃街救火，經過鳳山區鳳頂路和過埤路口，與拖板車發生擦撞，水箱車翻覆，造成車上5名消防隊員1死4輕重傷，其中馮姓小隊長傷重不治，賴姓隊員隊員意識不清，送高雄長庚開刀搶救中，另曾姓分隊長顏面撕裂傷、腳骨折，另外芶姓隊員跟郭姓隊員都多處擦傷，3人意識清醒，分送國軍高雄總醫院和小港醫院急救。
據了解，消防車沿鳳頂路往南行駛，拖板車沿過埤路西向東，兩車在路口發生擦撞，拖板車張姓司機說他開到路口前，沒聽到消防車聲音，開到路口，消防車就撞上翻車，詳細肇事原因，還待警方進一步調查釐清。
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