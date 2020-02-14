陸砂石船盜採遭逮 海巡署：敢抽砂就拍賣船

中央社 / 台北13日電

中國2艘砂石船去年在台灣淺堆盜採砂石被查獲。海巡署長室臉書今天表示，船長及船員皆被判刑外，昨天押回2船，檢方將依法拍賣，並提及「你敢抽我們的砂，就拍賣你的船」。

中國「豐溢9969」抽砂船、「長鑫36」運砂船去年10月24日在台灣淺堆盜採砂石被查獲，包括康姓與陸姓船長等28名船員和2船一併扣押，澎湖地方法院在今年2月4日進行簡易判決，船長處6個月有期徒刑，船員處5個月有期徒刑，並於10日聲請易科罰金完畢。

海巡署長室 Coast Guard臉書（Facebook）專頁今天以「台灣這個國家很簡單，你敢抽我們的砂，就拍賣你的船！」為題。

海巡署表示，2艘來自中國的砂石大船，侵門踏戶到台灣海域，一艘抽砂、一艘載砂，攜手犯罪、行徑猖狂，出動3艦3艇，配合空勤總隊，展開海空聯合執法逮人送辦。

海巡署指出，船長及船員由澎湖地院判處有期徒刑，服刑期滿後就會被遣返出境，而犯罪工具「豐溢9969」抽砂船及「長鑫36」運砂船，也難逃被拍賣命運。

海巡署昨天由艦隊分署派2艦4艇，押2艘船移泊至興達港及高雄港，後續由檢方依法公告拍賣。

海巡署指出，去年扣到抽砂船曾分別賣到新台幣4819萬元、2133萬元，預估「豐」、「長」2船拍賣後可增加國庫收益。文末附上執法影片，貼文獲3萬餘名網友按讚。

重達2萬7000噸「長鑫36」運砂船和4226噸「豐溢9969」抽砂船，去年10月24日在台灣淺堆抽砂時被查獲，海巡署首度引用「中華民國專屬經濟海域及大陸礁層法」，人船查扣裁處，並一併沒入船上的1萬6500噸砂石。

海巡署 砂石 澎湖 空勤總隊 興達港
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