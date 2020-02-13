慟！台灣口簧琴國寶鄭保雄 意外溺水溺斃

慟！台灣口簧琴國寶鄭保雄今天下午意外溺水溺斃。台中市和平區裡冷溪支流今天下午傳出溺水意外，消防局下午4時50分接獲鄭姓男子報案指稱，他的父親約中午12點到下午1點至溪邊修水管，一直到下午快3點都聯絡不上，於是至現場尋找，發現父親人在水中。

消防局表示，電話中請報案人與母親將患者拉至水面置於大石頭上，確認患者已無生命徵象且肢體僵硬，現場有2名男性民眾在場協助。

警方到場協助處理，泰雅籍警員一眼認出死者身分是去年剛獲得「原曙獎」肯定的口簧琴職人鄭保雄，享年58歲。

谷關分隊曾姓分隊長到場回報，現場確認鄭保雄已明顯死亡，利用繩索及擔架將他搬運至車輛可到達之路邊後，現場交由家屬及員警處理人車返隊待命。

消防局說，58歲泰雅族人鄭保雄，今天下午到裡冷山上巡查水源，疑失足落水溺斃。地方人士對於他溺水意外，相當惋惜不捨。

鄭保雄16歲時離鄉打拚，一次返鄉路上，看見泰雅耆老坐在路邊吹奏口簧琴，喚起他對家鄉的情感，因此走上傳承泰雅文化的口簧琴技藝之路，並在國內許多部落開設課程。

鄭保雄長期推動原住民發展有傑出貢獻，去年才獲參山國家風景區管理處推薦，榮獲第十四屆原曙獎表揚，而他所獨創的撥奏式口簧琴，曾被台中市政府選為原住民十大伴手禮。鄭保雄製作撥奏式口簧琴，多用檜木製作，並以台灣形狀設計口簧琴基座。

他曾說，撥奏式口簧琴不但容易學習，形狀也正好能成為拆信刀，才因此發想製作成辦公桌上的文具組，而他希望這樣的創作，能帶給更多人對原住民文化的認識與了解， 讓口簧琴的聲音源源不絕地吹響，這就是他身為泰雅族人最大的驕傲了。