男子陳屍萬里海岸卡在消波塊 消防吊掛救出警方報驗

新北市萬里區楊姓男子今天被人陳屍在萬里瑪鋉海岸消波塊，警方查訪，沒有找到目擊者，不知楊男為何落海。死者無明顯外傷，家屬無異議，警方已報請檢察官相驗，釐清死因。

海巡署岸巡21大隊瑪鋉漁港安檢所今天下午接獲通報，在安檢所留置室旁堤防的消波塊，有名男子受困，疑為釣客落海。

新北市消防局萬里分隊人員抵達現場，救出楊男時已死亡，通報警方接手偵辦。

警方查出死者是住在萬里的58楊男，通知家屬指認無誤。死者身上無明顯外傷，楊男為何落海及死因，待檢察官相驗釐清。