警察防疫無後顧之憂 警署配發高雄4.5萬口罩

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情未竭，警政署向中央爭取配發口罩給外勤員警，高雄市警局共獲配發4萬5000個口罩，今天收到第三批口罩，希望讓員警執行防疫工作無後顧之憂。

警政署於2月7日、10日及今天配發口罩，高雄市警局各獲配發1萬5000個口罩，供雄巿警察局各分局分駐所、派出所外勤員警使用。

警政署長陳家欽今天下午也到高雄市警三民二分局陽明派出所、仁武分局澄觀派出所，慰勉員警防疫辛勞。他一到派出所仍以身作則，接受測量額溫、噴灑酒精拭手，囑咐員警，防疫期間應注意自身健康狀況，表示目前各行政機關多管齊下，同心協力防疫，就是為了確保國人健康平安，希望員警共同努力，圓滿完成防疫工作。

陳家欽與員警座談時，表示執行盤查、取締酒駕、臨檢、值班、受理民眾報案，或協助護送傷、病患至醫院，務必戴口罩、勤洗手確保衛生安全，只要落實自主防疫，就能大幅降低遭感染的機會。