查扣百萬片口罩釐清是否囤積、哄抬 口罩業者訊後請回

新北市三重區一家口罩工廠販售盒裝口罩，調查局航調處基隆調查站依違反傳染病防治法、刑法妨害農工商罪嫌，通知工廠洪姓負責人今午到案說明，晚間完成偵詢後，檢方指示先行請回，後續再行調查。

據了解，洪的工廠未被政府徵用，賣口罩不違法，只是目前販賣的口罩，部分是疫情爆發前製作，與平時出貨量不符，涉嫌囤貨居奇。此外疫情爆發前，一片口罩賣2、3元，業者現以一片5元價格販賣，也有哄抬物價嫌疑。

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情嚴峻，台灣出現搶購口罩潮，政府採取實名制購買減緩亂象。新北市三重區洪姓負責人經營的口罩工廠因有「庫存」，近日晚間會對外販售，1盒100片口罩賣500元。

航調處基隆調查站昨晚會同新北市衛生局前往工廠稽查，查扣91萬片醫用口罩、14萬多片一般口罩和進出貨帳本等資料。

洪姓負責人今午到航調處基隆調查站說明，由調查人員釐清是否違法囤積、販賣口罩或哄抬價格。晚間近7點完成偵詢後，檢方指示請回，讓洪離去。