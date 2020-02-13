合法工廠賣口罩遭搜索 檢調認有哄抬物價嫌疑

新北市三重一間工廠因對外販售口罩而遭人檢舉，檢調初步調查，該工廠雖有政府許可製造的證書，生產線也未被政府徵用，但有囤貨居其、哄抬物價嫌疑，目前已查扣91萬餘片醫療口罩，並約談洪姓負責人到案，全案朝違反傳染病防治法和刑法意圖抬高民生必需品罪偵辦中。

調查人員發現，該工廠近日每晚都有人在門口等候，全部都是等買口罩，而且一次可以買到100片，定價500元；航調處基隆調查站昨晚會同新北市衛生局稽查，除查扣91萬片醫療口罩，另有14萬餘片一般口罩和進出貨帳本等資料，目前洪姓負責人也在基隆接受訊問。

調查人員解釋，該工廠未被政府徵用，賣口罩並不違法，但這批口罩有部分是上個月疫情爆發之前製作，與其平時出貨量不符，涉嫌囤貨居其。此外，在疫情爆發之前，一片口罩頂多2、3元，業者現在以一片5元的價格賣給民眾，所以也有哄抬物價的嫌疑。