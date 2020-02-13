550萬白色賓利轎車衝出護欄 撞進釣魚池瞬間滅頂

新北市淡水小坪頂山區，今天早上9時40分發生1件離奇車禍，46歲吳姓男子駕駛價值約550萬元的賓利轎車，行經一處三叉路口時，自稱低頭熄菸失神，竟把魚池入口當成下一路口，提前轉彎直接衝進當地知名的「小坪頂烏鰡池」，整輛車瞬間沉沒池底。

幸好沒有殃及其他釣客，吳姓駕駛自行從車內脫困，釣魚池老闆等目擊者見狀，連忙協助將他從水裡救出，只受到輕微擦傷。傍晚有人將老闆拍攝的魚池拖吊轎車影片和照片，貼上臉書爆料公社，由於是昂貴名車，引發網友酸言暴虧車主。

「這速度到底要多快才能騰空飛那麼遠」、「有錢就是任性」、「很華麗的跳水，衝很遠，速度不慢喔」、「大咬了！大咬了！中魚哦」、「撈到魚算誰的」。這下子除了車泡水的修理費用，恐怕還要面臨可能造成釣魚池損壞的賠償問題。