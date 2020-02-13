為錢謊報機車遺失 男涉偽造文書遭法辦

34歲沈姓男子先前因缺錢花用，將機車以2萬元價格典當給車行，後來又異想天開，向警方謊稱機車失竊，以為這樣可以將機車取回，警方獲報後調閱監視器發現沈男說謊，便將其依偽造文書罪送辦。

沈男日前到台北市萬華分局，向警方指稱自己停在萬大路上的機車被人騎走，需要警方協助；警方受理報案後展開調查，卻發現沈男所指的案發地方圓2公里的所有監視器畫面，皆無沈男騎車停放的影像。

警方察覺事態有異，2月11日通知沈男到案，質問沈男「是不是報假案？」沈一時無法自圓其說，便坦承自己因為缺錢，經友人介紹，將車輛以2萬元價格典當給桃園某機車行，後來覺得典當金額太少，想向車行多借一點，卻遭到對方拒絕，沈一時不滿便突發奇想，報警讓警方找回他的機車，再用機車向別家車行借錢。

警方聽聞後難忍氣憤訓斥沈男，表示因為沈的謊報，警方數日調閱20多支監視器，前後過濾上百個畫面，實在是浪費社會資源；警詢後依偽造文書罪嫌將沈送辦。