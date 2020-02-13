快訊

日本地牛翻身！北海道發生規模7.0強震 無海嘯風險

聽新聞
test
0:00 / 0:00

協助防疫優先 新一波高階警察人事異動暫緩

聯合報 / 記者陳金松／台北即時報導
受武漢新冠肺炎防疫工作影響，新一波高階警官人事異動確定暫緩。報系資料照片

新冠肺炎（武漢肺炎）來勢洶洶，全國警察全力投入協助防疫工作，包括警察專科學校校長衛悌琨、保安警察第一總隊長陳福榮和警政署督察室主任楊崇德，警界有3名3線3星高階警官在今年元月15日屆齡退休，警政署原本計畫農曆年後啟動檢討調整新一波高階警察人事，但基於防疫優先，確定暫緩。

警政署長陳家欽本周二主管會報已透過視訊向全國警察機關宣達，此波人事將延至疫情緩和、防疫工作告一段落之後再行檢討；目前政府全力防疫，全國警察以完成防疫任務為優先使命。保一總隊因肩負協助機場等重點單位防疫工作，不宜「群龍無首」，已由署警政委員王慶麟先行代理。

警專校長、督察室主任職缺暫無迫切補實需要，但若防疫期延長，警政署會視情況通盤考量是否派人暫代。

這波高階警察人事預料牽動縣市警察局長輪動，農曆年間就已風聲四起，防疫期間又出現各種鬥爭傳聞，再度造成警界人心浮動；警政署宣達暫緩人事，希望穩定軍心，避免影響政府整體防疫工作。

這是民進黨延續執政後的首波警察人事，除了3名3線3星警官職缺，台中市副局長陳長勝也屆齡退休，另還有警政監等調劑缺，相關職務調整如何力求公平、避免政治力干擾，再度成為警界關切話題。

警察 武漢肺炎
在家安心學 📝 影片教學x線上測驗x線上發問 學習課程免費領取

延伸閱讀

慰勞基層員警 陳家欽：警察首要任務共同為防疫抗戰

對中國新冠肺炎疫情發展不樂觀 醫師點出台灣防疫高風險破口

時隔8個月再進行政院會 韓國瑜：因為防疫紓困太重要

第14天了！鑽石公主號泊基隆危機解除？網：再觀察一周

相關新聞

查扣百萬片口罩釐清是否囤積、哄抬 口罩業者訊後請回

新北市三重區一家口罩工廠販售盒裝口罩，調查局航調處基隆調查站依違反傳染病防治法、刑法妨害農工商罪嫌，通知工廠洪姓負責人今...

合法工廠賣口罩遭搜索 檢調認有哄抬物價嫌疑

新北市三重一間工廠因對外販售口罩而遭人檢舉，檢調初步調查，該工廠雖有政府許可製造的證書，生產線也未被政府徵用，但有囤貨居...

550萬白色賓利轎車衝出護欄 撞進釣魚池瞬間滅頂

北市淡水小坪頂山區，今天早上9時40分發生1件離奇車禍，46歲吳姓男子駕駛價值約550萬元的賓利轎車，行經一處三叉路口時...

協助防疫優先 新一波高階警察人事異動暫緩

新冠肺炎（武漢肺炎）來勢洶洶，全國警察全力投入協助防疫工作，包括警察專科學校校長衛悌琨、保安警察第一總隊長陳福榮和警政署...

慰勞基層員警 陳家欽：警察首要任務共同為防疫抗戰

新型冠狀肺炎（武漢肺炎）疫情蔓延全球，警政署署長陳家欽今天到台南學甲警分局學甲派出所，視察第一線員警防疫狀況並鼓舞士氣。...

武漢肺炎衝擊餐旅業 基隆長榮飯店自助餐改「大」套餐

新冠肺炎（武漢肺炎）延燒，餐旅業首當其衝，業者紛紛想辦法變通，基隆長榮桂冠酒店18樓自助餐，改推「大」套餐，讓客人不需走...

口罩缺貨「三重工廠整盒賣」 負責人仍在基隆接受偵詢

台灣出現搶購口罩潮，政府採取實名制購買減緩亂象。新北市三重區一家口罩工廠疑「私下」販售口罩，調查局人員前往搜索，查扣大批...

台中彩券行被搶 警逮獲涉案泰籍移工

台中市太平區大源路一家彩券行昨深夜被一男子上門持槍搶走9900元，警方從監事錄影查出是附近一家工廠的蘇姓泰籍移工涉案，今...

為友出氣 2男分別挨告恐嚇、毀損

台北市萬華區一間精品店日前遭疑「賣假貨」，顧客要求退款不成，便找人致電店家恐嚇，精品店老闆心生畏懼報警處理，隨後店面卻又...

警政署長陳家欽到虎尾派出所 勉勵第一線防疫警員

「自己先做好防疫安全，才能保護人民！」警政署長陳家欽今天下午到雲林縣虎尾分局虎尾派出所勉勵第一線防疫警員，除對防疫期間協...

科技執法9天 取締違規行駛高架橋車輛直逼去年總數

基隆市警局在中正高架橋設置的「科技執法」設備，2月1日啟用，統計到9日已偵測到119件大貨車以上車種違規行駛，數量直追去...

防疫物資短缺 金湖分局警友顧問團捐物資助防疫

新冠肺炎疫情發燒，包括口罩與酒精等防疫物資短缺，金門縣警察局金湖分局警友顧問團今天由總幹事陳向鑫等人到金湖分局贈送「次氯...

熱門新聞

雲林foodpanda惡意棄單3天逾百件 20外送員被騙到田間

影／機車計程車路口車禍 女大生機車雙載1死1傷

捷運車廂驚魂！男乘客倒地送醫恢復生命跡象

哥哥向弟弟求償父親喪葬費74萬 弟拋棄繼承法院判免付

最高法院大法庭首件裁定出爐！詐騙犯仍須強制工作3年

酒精正缺貨一卡車乾洗手液全燒掉 司機幸逃過一劫

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。