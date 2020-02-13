協助防疫優先 新一波高階警察人事異動暫緩

新冠肺炎（武漢肺炎）來勢洶洶，全國警察全力投入協助防疫工作，包括警察專科學校校長衛悌琨、保安警察第一總隊長陳福榮和警政署督察室主任楊崇德，警界有3名3線3星高階警官在今年元月15日屆齡退休，警政署原本計畫農曆年後啟動檢討調整新一波高階警察人事，但基於防疫優先，確定暫緩。

警政署長陳家欽本周二主管會報已透過視訊向全國警察機關宣達，此波人事將延至疫情緩和、防疫工作告一段落之後再行檢討；目前政府全力防疫，全國警察以完成防疫任務為優先使命。保一總隊因肩負協助機場等重點單位防疫工作，不宜「群龍無首」，已由署警政委員王慶麟先行代理。

警專校長、督察室主任職缺暫無迫切補實需要，但若防疫期延長，警政署會視情況通盤考量是否派人暫代。

這波高階警察人事預料牽動縣市警察局長輪動，農曆年間就已風聲四起，防疫期間又出現各種鬥爭傳聞，再度造成警界人心浮動；警政署宣達暫緩人事，希望穩定軍心，避免影響政府整體防疫工作。

這是民進黨延續執政後的首波警察人事，除了3名3線3星警官職缺，台中市副局長陳長勝也屆齡退休，另還有警政監等調劑缺，相關職務調整如何力求公平、避免政治力干擾，再度成為警界關切話題。