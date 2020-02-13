專挑北市富人下手！水電工利用職務之便行竊

一名黃姓男子利用水電工職業之便，專挑台北市住宅大樓幫住戶修水電，藉此打聽有無有錢住戶，伺機闖空門行竊；去年底他趁一對夫妻出遊時，將住家內財物偷走，所幸警方8小時內追回贓款，事後依竊盜罪將黃送辦。

據了解，黃姓水電工家住桃園，但專挑台北市中正區的住宅大樓修水電，藉此觀察地形、打聽有無有錢住戶，伺機闖空門行竊。黃男去年11月初，趁著從事補教業的吳姓夫婦到台中出遊時，潛入其住處，搜刮家中外幣及131萬元的學生補習費用。

吳姓夫婦返家後，發現家中財物遭竊，立刻報警處理；警方獲報後調閱監視器畫面循線追查，發現黃男曾不斷於大樓防火巷進出，還爬進屋內，行竊後騎車逃逸。