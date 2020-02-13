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慰勞基層員警 陳家欽：警察首要任務共同為防疫抗戰

聯合報 / 記者吳淑玲/台南即時報導
警政署長陳家欽（左）視察台南市學甲警分局防疫第一線人員辛勞，並致贈防疫物資，由分局長洪頂力代表接受。記者吳淑玲／翻攝

新型冠狀肺炎（武漢肺炎）疫情蔓延全球，警政署署長陳家欽今天到台南學甲警分局學甲派出所，視察第一線員警防疫狀況並鼓舞士氣。陳家欽表示，防疫不僅是衛福部的工作，也是目前全國警察的首要任務，警察要與各防疫單位共同作為防疫抗戰的前線，一起守護全國人民的健康安全。

陳家欽表示，此次疫情來勢洶洶，學甲分局同仁除配合民政、衛生單位執行「居家隔離」及「居家檢疫」列管對象追蹤管理、偵辦散布假疫情訊息及查處哄抬囤積防疫物資外，要負責轄內2間經濟部徵用口罩生產工廠安全維護，相當辛勞。

另學甲警分局將軍所所長趙駿清，在執行藥局口罩發放安全維護時，發現1名黃姓長者身體不適站不穩，主動關懷了解該長者因長期洗腎身體虛弱，但仍強忍不適排隊買口罩，趙先行護送該名長者返家，並協助將口罩送到府，事後更與藥局藥師一同前往長者住處關懷，協助後續領取口罩事宜，請其放心，署長陳家欽特別嘉許趙所長的仁心善舉，也大大提升警察親民愛民形象。

陳家欽今天也致贈學甲警分局600個口罩，特別提醒員警與具風險民眾接觸時應做好自身安全防護，妥善運用科技設備如視訊等方式間接訪談，遇強制安置情況時以救護車載送，勿以巡邏車載送，且勿帶回派出所處置，員警安全應列為第一要務。

學甲警分局長洪頂力表示，目前分局各所隊均配發口罩、消毒用酒精、拋棄式手套及額（耳）溫槍，每日也落實駐地定期消毒清理，測量員警及所有進入駐地洽公民眾體溫，落實防疫自主管理工作。

警政署長陳家欽（左二）下午視察台南市學甲分局學甲派出所防疫現況，也配合量測體溫。記者吳淑玲／翻攝
警政署長陳家欽（右）下午視察台南市學甲分局防疫現況，激勵第一線員警士氣。記者吳淑玲／翻攝
警政署長陳家欽（左）嘉勉台南市學甲警分局協助防疫工作辛勞致贈慰問金，學甲所所長邱信憲代表接受。記者吳淑玲／翻攝

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