長興化工老董高英士謝警偵破搶案 今贈警車回饋社會

長興材料公司是高雄市在地企業，創辦人高英士曾遭遇重大治安事件，內心對警察維護治安特別有感。今天下午，長興材料公司董事長高國倫代表公司捐贈一輛全新巡邏車與300件反光背心給仁武警分局運用，以具體行動落實企業社會責任與回饋社會的心意。

仁武警分局今天下午舉辦捐贈儀式，高市議員張勝富、邱俊憲出席，仁武區長蔡翹鴻、大社區長陳祐瑞、大樹區長陳進雄、鳥松區長王耀弘等在地區長出席盛會，另有警友會仁武辦事處主任萬文財、大高雄警友會仁武辦事處莫桂琴總幹事等人在場見證。

長興材料公司董事長高國倫代表父親高英士出席捐贈儀式，親手將象徵警車的車鑰匙模型與LED反光背心交給仁武分局大華派出所所長方啟明，仁武分局長梁東山則回贈巡邏車模型及感謝狀給長興公司留念。

去年8月底，長興集團創辦人高英士住家遭歹徒入侵，警方在短時間內破案，高對仁武警分局銘記在心。梁東山表示，維護治安是警察責無旁貸的工作，感謝企業家捐贈巡邏車及LED反光背心，此舉對高雄市的治安維護有莫大助益。