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武漢肺炎衝擊餐旅業 基隆長榮飯店自助餐改「大」套餐

聯合報 / 記者吳淑君／基隆即時報導
基隆長榮桂冠酒店18樓自助餐，改推「大」套餐，服務生將餐送到桌，大家坐在位子悠閒欣賞海景吃套餐。記者吳淑君／攝影

新冠肺炎（武漢肺炎）延燒，餐旅業首當其衝，業者紛紛想辦法變通，基隆長榮桂冠酒店18樓自助餐，改推「大」套餐，讓客人不需走動，避掉飛沫，接觸因素，服務生將餐送到桌，大家坐在位子悠閒欣賞海景吃套餐，業務經理崔清華說，主餐分量很夠，甚至吃不完要打包，不會讓客人失望。

業務經理崔清華說，精選海景元氣套餐內容有主廚特製沙拉、湯品、主菜、水果以及飲料，主廚共推出7道主菜，道道口味精緻、分量十足。每份680元。

招牌的黑椒燉牛小排口感Q軟、有咬勁，超大份量堪稱經典，而泰式酸辣蒸鱸魚的酸辣滋味則是讓人頻頻揮汗而大呼過癮，附有主廚特製沙拉、湯品、水果及飲料無限暢飲。

持餐券回酒店用餐者，用餐之後可以享受甜點三選一的優惠，其中最受歡迎的外帶蜂蜜蛋糕(長條型)價值320元。

在下午茶的部分，也將自助式餐點改成單點，增加炒飯、現烤吐司、炸物及炒麵等，一共新增了9款餐點。

自農曆年假期起，他們就要求服務同仁出入飯店皆須量測額溫、戴口罩、以酒精清潔雙手等，以保護員工與用餐住宿客人。

長榮桂冠酒店(基隆)官網詳情: https://reurl.cc/1Qykk8

訂位電話:02-2429-8877轉2857,2858咖啡廳

基隆長榮桂冠酒店18樓自助餐，改推「大」套餐，服務生將餐送到桌，大家坐在位子悠閒欣賞海景吃套餐。記者吳淑君／攝影
基隆長榮桂冠酒店18樓自助餐，改推「大」套餐，服務生將餐送到桌，大家坐在位子悠閒欣賞海景吃套餐。記者吳淑君／攝影
基隆長榮桂冠酒店18樓自助餐，改推「大」套餐，服務生將餐送到桌，大家坐在位子悠閒欣賞海景吃套餐。記者吳淑君／攝影
基隆長榮桂冠酒店18樓自助餐，改推「大」套餐，服務生將餐送到桌，大家坐在位子悠閒欣賞海景吃套餐。記者吳淑君／攝影
基隆長榮桂冠酒店18樓自助餐，改推「大」套餐，服務生將餐送到桌，大家坐在位子悠閒欣賞海景吃套餐。記者吳淑君／攝影
基隆長榮桂冠酒店18樓自助餐，改推「大」套餐，服務生將餐送到桌，大家坐在位子悠閒欣賞海景吃套餐。記者吳淑君／攝影
基隆長榮桂冠酒店18樓自助餐，改推「大」套餐，服務生將餐送到桌，大家坐在位子悠閒欣賞海景吃套餐。記者吳淑君／攝影

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