聽新聞
test
0:00 / 0:00
武漢肺炎衝擊餐旅業 基隆長榮飯店自助餐改「大」套餐
新冠肺炎（武漢肺炎）延燒，餐旅業首當其衝，業者紛紛想辦法變通，基隆長榮桂冠酒店18樓自助餐，改推「大」套餐，讓客人不需走動，避掉飛沫，接觸因素，服務生將餐送到桌，大家坐在位子悠閒欣賞海景吃套餐，業務經理崔清華說，主餐分量很夠，甚至吃不完要打包，不會讓客人失望。
業務經理崔清華說，精選海景元氣套餐內容有主廚特製沙拉、湯品、主菜、水果以及飲料，主廚共推出7道主菜，道道口味精緻、分量十足。每份680元。
招牌的黑椒燉牛小排口感Q軟、有咬勁，超大份量堪稱經典，而泰式酸辣蒸鱸魚的酸辣滋味則是讓人頻頻揮汗而大呼過癮，附有主廚特製沙拉、湯品、水果及飲料無限暢飲。
持餐券回酒店用餐者，用餐之後可以享受甜點三選一的優惠，其中最受歡迎的外帶蜂蜜蛋糕(長條型)價值320元。
在下午茶的部分，也將自助式餐點改成單點，增加炒飯、現烤吐司、炸物及炒麵等，一共新增了9款餐點。
自農曆年假期起，他們就要求服務同仁出入飯店皆須量測額溫、戴口罩、以酒精清潔雙手等，以保護員工與用餐住宿客人。
長榮桂冠酒店(基隆)官網詳情: https://reurl.cc/1Qykk8
訂位電話:02-2429-8877轉2857,2858咖啡廳
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言