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口罩缺貨「三重工廠整盒賣」 負責人仍在基隆接受偵詢

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
新北市三重區一家口罩工廠「私下」販售口罩，工廠負責人今到調查局航調處基隆調查站說明。記者邱瑞杰／攝影

台灣出現搶購口罩潮，政府採取實名制購買減緩亂象。新北市三重區一家口罩工廠疑「私下」販售口罩，調查局人員前往搜索，查扣大批口罩。工廠負責人今午到調查局航調處基隆調查站說明，到下午4點仍在接受偵詢，釐清是否違法囤積、販賣口罩或哄抬價格。

據了解，三重區這家工廠近日每晚都會有人在門口，以500元價格販賣1盒100片的口罩。航調處基隆調查站人員昨晚到工廠調查，查扣口罩，並通知負責人出面說明。工廠負責人中午左右到基隆，進入航調處基隆調查站接受調查。

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