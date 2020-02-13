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警政署長陳家欽到虎尾派出所 勉勵第一線防疫警員

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林縣即時報導
署長陳家欽抵達虎尾派出所關心第一線警察防疫工作，警員向署長說明他們自我防疫的要領。記者蔡維斌／攝影

「自己先做好防疫安全，才能保護人民！」警政署長陳家欽今天下午到雲林縣虎尾分局虎尾派出所勉勵第一線防疫警員，除對防疫期間協助為民眾身體健康把關，表示慰問之意，也關心相關防疫物資是否足夠，署長再三囑咐員警在執行防疫勤務，務必做好自身安全防護，保護自身健康與安全，才有能力保護人民。

警政署長陳家欽關切第一線協助防疫警員的辛勞，今天下午在雲林縣警局長顏旺盛陪同，到虎尾派出所探視基層警員，一進分局大門，陳署長馬上了解防疫設施與裝備夠不夠用，他強調，防疫期間，員警健康和安全最重要。

「報告署長，這小小一瓶卻是防疫護身符！」員警取出一隨身攜帶的小酒精瓶，向署長說明防疫期，如何自我消毒，包括與居家檢疫人員接觸或移送嫌犯時，他們也遵守防疫規則，尤其警車內部也定期以消毒水擦拭，以防密閉空間和移送嫌犯近距離接觸時，造成傳染。

虎尾分局長郝心誠也向署長報告指出，這段期間除了配合雲林縣衛生局等防疫單位，發送居家隔離與檢疫民眾的定位手機，以掌握隔離民眾的相關位置，落實防疫，同時在本月10日也由客厝派出所員警，協助元長鄉公所前往彰化縣溪湖鎮公所，護送自主居家隔離檢疫民眾返回住家，接受居家檢疫，並隨時與派出所保持聯繫，幾天來控管的情形良好。

由於雲林縣在防疫期間，除投入協助防疫，也快速破獲5件於網路散布不實疫情的假訊息案，依違反傳染病防治法移送法辦，避免不實疫情消息造成社會恐慌，同時也偵破婦人遭殺人焚屍案、強盜案、非法持有槍彈案及百萬元詐欺案等重大刑案，陳署長當場頒贈獎金勉勵。

署長陳家欽說，防疫期間最重要是確保每位第一線警員自身安全，執勤要戴口罩做好自我防護，同時包括金融及超商的安全防護也不能因防疫而有所疏漏，這段期間工作量多，雲林安全和治安要靠大家「辛苦你們了！」。

署長陳家欽表揚防疫期間破案有功人員。記者蔡維斌／攝影
警政署長陳家欽到雲林為第一線防疫警察加油打氣。記者蔡維斌／攝影
警政署長陳家欽並與基層警員座談，就防疫治安交換意見。記者蔡維斌／攝影
警政署長陳家欽到雲林表揚第一線防疫警員。記者蔡維斌／攝影

陳家欽 疫情 衛生局
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