科技執法9天 取締違規行駛高架橋車輛直逼去年總數

基隆市警局在中正高架橋設置的「科技執法」設備，2月1日啟用，統計到9日已偵測到119件大貨車以上車種違規行駛，數量直追去年全年取締件數125件。依道路交通管理處罰條例規定，違規行駛中正高架橋的大車，各將處以900元到1800元罰鍰。

基隆市第處1科技執法路段設在仁五路公車停靠區，24小時取締違違停車。第2套科技執法設備設在中正高架橋，臨近田寮河喜豬橋的出口。

市警局交通隊表示，中正高架橋橋齡高，市府施工補強結構雖仍堪用，但為維護用路安全，2016年起禁止大貨車、砂石車、聯結車等大車行駛。

警方設崗取締違違行駛中正高架橋大車，2016年取締578件，2017年120件，2018年159件 ，去年125件。科技執法系統2月1日啟用，到2月9日取締違規行車已達119件。