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防疫物資短缺 金湖分局警友顧問團捐物資助防疫
新冠肺炎疫情發燒，包括口罩與酒精等防疫物資短缺，金門縣警察局金湖分局警友顧問團今天由總幹事陳向鑫等人到金湖分局贈送「次氯酸水」消毒液等物資，以保護員警執勤安全。
金湖分局今天表示，金湖分局警友顧問團體恤員警投入協助防範新冠肺炎疫情相關防疫工作，相當辛勞，今天由陳向鑫代表主任陳家豪、副主任翁立奇到分局贈送消毒液。
陳向鑫表示，次氯酸是一個強力的氧化劑和去蛋白質劑，可以氧化微生物之蛋白質及破壞其酵素的活性，有消滅細菌、病毒的功用。為保護第一線辛勞員警執勤安全特地委託友人購入大桶裝「次氯酸水」消毒液，並由分局自行稀釋分裝於大、小瓶噴霧器，分別用於大面積及局部消毒殺菌。
金湖分局由副分局長楊智銘、警備隊隊長黃成榮、勤務指揮中心主任蔡其豪等人代表接受。楊智銘表示，感謝警友顧問團暖心力挺，做為警察最有力的後盾，相關的防疫器材立即分發第一線同仁使用，以保護員警執勤安全。
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