解決員警口罩荒 中央日撥5萬片給全國警察使用

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情持續延燒，全力配合防疫工作的第一線值勤警察日前也傳口罩荒，有不少縣市警局向警政署求援；經警政署長陳家欽緊急反映，行政院長蘇貞昌立即指示疾病管制署，每日提供5萬片醫療用口罩給警政署統籌運用，以撥放給全國第一線警察機關使用優先。

第一批口罩已在本月7日發送，一次提供3日配量15萬片，警政署隨即透過飛機、高鐵、鐵路等運輸工具配送至全國各外勤警察機關運勢，10日和今日再各運送一批，累積目前已提供45萬片給警察值勤使用。

因應新冠肺炎，政府管制全國醫療用口罩，中央流行疫情指揮中心原採行各地方政府衛生局統一控管配發各公務系統口罩作法，但不少縣市警局配發到的數量不足，第一線執勤員警原本就有和民眾密集接觸的風險，加上全力投力協助防疫工作，不少縣市警局都傳出口罩不足的窘境。

陳家欽本月初陸續接獲縣市警局長反映「口罩荒」，除指示縣市警局採向縣市長爭取、尋求外援、自購口罩等方式因應外，也立即向中央流行疫情管制中心反映，經蘇貞昌裁示，解決值勤員警口罩不足危機。

統計全國警方協助執行電子圍籬居家隔離及檢疫工作迄今，已將13名「趴趴走」違反規定對象移送衛生機關裁罰；另防制假訊息，1月23日至2月12日已查處61件，其中32件44人移送法辦。