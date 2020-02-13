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直播／新冠肺炎防疫最前線 中央疫情指揮中心記者會

紐時：中國大陸改變新冠肺炎確診病例算法 是「別有居心」嗎？

解決員警口罩荒 中央日撥5萬片給全國警察使用

聯合報 / 記者陳金松／台北即時報導
警政署上午發送第三批口罩給全國各警察機關使用；圖為警署工作人員在郵局整理寄送口罩。圖／警政署提供

新冠肺炎武漢肺炎）疫情持續延燒，全力配合防疫工作的第一線值勤警察日前也傳口罩荒，有不少縣市警局向警政署求援；經警政署長陳家欽緊急反映，行政院長蘇貞昌立即指示疾病管制署，每日提供5萬片醫療用口罩給警政署統籌運用，以撥放給全國第一線警察機關使用優先。

第一批口罩已在本月7日發送，一次提供3日配量15萬片，警政署隨即透過飛機、高鐵、鐵路等運輸工具配送至全國各外勤警察機關運勢，10日和今日再各運送一批，累積目前已提供45萬片給警察值勤使用。

因應新冠肺炎，政府管制全國醫療用口罩，中央流行疫情指揮中心原採行各地方政府衛生局統一控管配發各公務系統口罩作法，但不少縣市警局配發到的數量不足，第一線執勤員警原本就有和民眾密集接觸的風險，加上全力投力協助防疫工作，不少縣市警局都傳出口罩不足的窘境。

陳家欽本月初陸續接獲縣市警局長反映「口罩荒」，除指示縣市警局採向縣市長爭取、尋求外援、自購口罩等方式因應外，也立即向中央流行疫情管制中心反映，經蘇貞昌裁示，解決值勤員警口罩不足危機。

統計全國警方協助執行電子圍籬居家隔離及檢疫工作迄今，已將13名「趴趴走」違反規定對象移送衛生機關裁罰；另防制假訊息，1月23日至2月12日已查處61件，其中32件44人移送法辦。

陳家欽已先後前往航空警察局、保安警察第一、四、五總隊及台北、新北警局等警察機關外勤單位慰勤，了解員警執行防疫工作和困難，下午再前往雲林縣、台南市警局訪視，掌握防疫現況。

警政署上午發送第三批口罩給全國各警察機關使用；圖為警署工作人員在郵局整理寄送口罩。圖／警政署提供
警政署長日前到航警局訪視防疫工作，了解員警執勤有無困難。圖／警政署提供
警政署長陳家欽陸續到各警察機關外勤單位慰勤，部分單位全員全程配戴口罩。圖／警政署提供

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