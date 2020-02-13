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搶救遭火吞噬連棟鐵皮工廠 新北消防出動百人救援

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新北即時報導
起火工廠內部一片焦黑，起火原因及損失則還有待釐清。記者巫鴻瑋／翻攝

新北市新莊區今天中午12時許，新北大道上一處鐵皮工廠，不明原因竄出火勢，又因工廠內堆放有機化學溶劑，大火瞬間一發不可收拾，迅速吞噬廠房，消防人員抵達現場時，工廠已成一片火海，所幸工廠人員全數及時逃出並未受困，火勢在30分鐘後受到控制，起火原因及損失還有待釐清。

據了解，起火的鐵皮工廠是一處烤漆工廠，13日中午12時49分突然起火，火勢迅速延燒，工廠人員緊急撤離到外頭，消防人員抵達現場時火勢已十分猛烈，共派出45輛救災車、131人前往現場救援。

起火工廠負責專業板漆，因此裡頭存放不少有機化學溶劑，在高溫之下迅速起火，消防人員擔心會波及隔壁連棟廠房，立即拉水線阻擋，所幸火勢在下午1時17分許，順利被控制住，目前正入內撲滅殘餘火源。

據工廠負責人表示，第一時間人員已緊急疏散，沒有人員受困，但財物損失嚴重；新北消防則表示，目前起火原因還無法確定，將由警方進行進一步釐清。

起火的鐵皮工廠是一處連棟廠房，為了避免火勢延燒波及其他工廠，消防人員出動約大批人力、救災車救援。記者巫鴻瑋／翻攝

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