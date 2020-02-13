戒指套牢30多年 消防人員用釣魚線取出手指瘦了一圈

基隆市一名老翁今天到醫院做健康檢查，必須取下全身「金屬物」，結果戴在手上30多年的戒指拿不下來，只好到消防局安樂消防分隊求助。隊員熟練的用釣魚線纏繞手指，讓手指「變細」，成功取下戒指，戴戒指位置則是明顯「瘦了一圈」。

這名老翁今日上午由兒子陪同到安樂消防分隊，兒子說，因為安排爸爸做全身健康檢查，檢查前要把全身的金屬物物取下，沒想到爸爸戴在左手無名指的戒指，想盡辦法都沒辦法拿下來，才來分隊尋求消防人員協助。

消防隊員得知原委，查看老翁戒指狀況後，研判不須破壞戒指便可取下。隊員拿出慣用的釣魚線穿過戒指，再熟練地纏繞老翁戴戒指的手指，壓迫手指變細，然後慢慢往內拉出釣魚線，並將戒指往外推送，成功將戒指取出。