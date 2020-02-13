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桃園去年36行人遭撞死 沒禮讓、闖紅燈畫面曝光超驚悚

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導
桃園去年有36名行人因車禍被撞死，主要原因為汽機車未禮讓、行人違規穿越馬路。圖／警方提供

警政署統計去年度全國行人交通事故造成290人死亡，桃園市占36人，警方分析行人違規、汽機車未禮讓是主因，民眾不能抱持「行人最大」的錯誤觀念，車禍也不一定是駕駛要負責，必須細究路權歸屬而定，桃園市交通大隊彙整多件A1車禍（死亡車禍）影片，呼籲行人、車主正視交通安全。

桃園市警局交通大隊表示，桃園市去年發生36件行人A1交通事故，造成36人死亡、19人受傷，其中汽、機車不禮讓有7件、行人違規有8件，分析主要肇事原因為民眾貪圖方便，不依規定從道路間穿越，容易造成來車閃避不及撞上。

交大整理多起死亡車禍片段製成交通安全宣導短片，包括汽車左轉未注意行人穿越撞上、民眾沒走斑馬線甚至闖紅燈直接遭來車撞飛，畫面怵目驚心深具警惕意味，警方將各事故樣態以影片呈現，宣導「行經路口應減速慢行」、「轉彎時應注意視線死角」及「行經行人穿越道應禮讓行人」觀念。

交大也說，行人必須養成走行人穿越道習慣，但「行人不是最大」，車禍也不一定是汽、機車駕駛人有責任，得視路權歸屬而定，至於行人穿越道路時在禁止穿越、畫有分向限制線（雙黃線）等路段，均不得穿越道路，違規可處300元罰鍰。

另為了尊重行人路權，依道路交通安全規則第103條規定，汽車行近未設行車管制號誌的行人穿越道前，應減速慢行；汽車行近行人穿越道，遇有行人穿越時，無論有無交通指揮人員指揮或號誌指示，均應暫停讓行人先行通過，而未暫停禮讓行人的車輛，都可開罰1200元至3600元罰鍰。

警方提醒，行人穿越馬路得依規定走行人穿越道。圖／警方提供

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