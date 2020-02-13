造船廠乙炔外洩火警 警消戒備2小時

高雄市旗津區某造船廠今天凌晨疑傳出爆炸聲，警、消趕到，發現多支乙炔鋼瓶冒火，因旁邊還有多支鋼瓶，有爆炸疑慮，消防隊立即架設消防砲塔持續噴水降溫，2小時後冒出火焰的鋼瓶內乙炔揮發完畢才滅火。這場火警未造成傷亡，起火原因仍待消防局調查。

在高雄市旗津區上竹巷的造船廠，今天凌晨4點30分左右，有人聽到一聲爆炸聲響，後來見造船廠內起火，才趕緊向警、消求救。

消防局出動旗津、小港分隊4車9人趕往搶救，消防隊員發現造船廠內有至少3支鋼瓶正冒火，消防隊員發覺是乙炔鋼瓶冒火，因鋼瓶氣閥開關已彈開，無法關閉，擔心延燒其他鋼瓶，隨時有爆炸危險，立即架設消防砲塔射水降溫防護，直到鋼瓶乙炔揮發，才控制火勢。