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造船廠乙炔外洩火警 警消戒備2小時

聯合報 / 記者林保光／高雄即時報導
高雄市旗津區某造船廠今天凌晨乙炔鋼瓶起火。記者林保光／翻攝

高雄市旗津區某造船廠今天凌晨疑傳出爆炸聲，警、消趕到，發現多支乙炔鋼瓶冒火，因旁邊還有多支鋼瓶，有爆炸疑慮，消防隊立即架設消防砲塔持續噴水降溫，2小時後冒出火焰的鋼瓶內乙炔揮發完畢才滅火。這場火警未造成傷亡，起火原因仍待消防局調查。

在高雄市旗津區上竹巷的造船廠，今天凌晨4點30分左右，有人聽到一聲爆炸聲響，後來見造船廠內起火，才趕緊向警、消求救。

消防局出動旗津、小港分隊4車9人趕往搶救，消防隊員發現造船廠內有至少3支鋼瓶正冒火，消防隊員發覺是乙炔鋼瓶冒火，因鋼瓶氣閥開關已彈開，無法關閉，擔心延燒其他鋼瓶，隨時有爆炸危險，立即架設消防砲塔射水降溫防護，直到鋼瓶乙炔揮發，才控制火勢。

由於有民眾在火警前，聽曾到的「碰」一聲響，消防局初步了解，應是鋼瓶壓力導致氣閥彈開的聲響，確實起火原因仍待深入調查。

高雄市旗津區某造船廠今天凌晨乙炔鋼瓶起火，直到2小時後才滅火。記者林保光／翻攝
高雄市旗津區某造船廠今天凌晨乙炔鋼瓶冒火，消防局架消防砲塔射水防護。記者林保光／翻攝

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