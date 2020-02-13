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洗腎翁深夜徒步台66快速公路 暖警馳援讓他展笑顏

聯合報 / 記者鄭國樑／即時報導
警方先安撫長者情緒， 警方及時趕到快速道路帶長者離開現場。記者鄭國樑/攝影

桃園市1名68歲劉姓老翁，今天凌晨走在台66快速公路上，因車輛往來速度飛快，現場狀況險象環生，路過的熱心民眾及時打電話報警，員警到場查出老翁身分後，立刻通知家人帶回，所幸沒有釀成意外。

平鎮警分局宋屋派出所所長姚金寶表示，今天凌晨2時許接獲民眾報案，稱台66線快速公路上，有1名老翁獨自在路肩行走，警員吳曉玲及陳宇邦巡邏獲報後不敢大意，立即驅車前往，果真發現老翁打著赤腳，依靠在護欄旁，因現場燈光昏暗、且來往車輛速度相當快，狀況險象環生，員警立即下車將老翁帶上巡邏車護送到派出所。

員警見因老翁面容憔悴，氣色相當不好，細問之下才知道老翁已經洗腎洗了十幾年，身心俱疲，今日因為心情不好，離家出門散心，等回過神來，人已經走在台66快速公路上了，語意間並流露出久病厭世的念頭，員警察覺後，隨即遞上熱茶，適時予以關切及鼓勵，終於讓老翁重拾笑容、燃起希望。

劉姓老翁的妻子接獲通報趕來，見先生平安無恙，總算放下心中大石，並向警方表示，凌晨1點左右就發現先生不在家中，所以騎著機車在家中附近四處尋找，卻遍尋不著老翁身影，沒想到居然會走上快速公路，幸好路過的民眾及員警幫忙，否則後果不堪設想。

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警方護送長者到派出所休息。記者鄭國樑/攝影
警方先安撫長者情緒。記者鄭國樑/攝影

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