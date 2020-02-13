河濱公園驚見裸奔哥 網友：進擊的小巨人

新竹河濱公園出現裸體哥！一名男子12日晚間跑到新竹河濱公園、東西向快速道路台68線下的汽車停車格全身赤裸閒晃，只見他全身一絲不掛，晃著生殖器遊走在車輛間，隨後上車離開，路過網友撞見嚇了一跳，拍照上傳臉書社團「新竹爆料公社」，引發網友熱議。

警方指出，一接反映立即派員查看，不過到場後沒發現該男子，近期會派員加強巡查，民眾若發現類似案件，也可立即向警方通報。提醒民眾在公共場所裸體觸犯社會秩序維護法，若再進一步將裸照上傳到網路，還會觸犯刑法妨害風化罪。

一名網友將裸奔哥的照片ＰＯ上臉書社團「新竹爆料公社」，雖然照片有點模糊，仍可看見該名男子裸體閒晃的背影，舉止誇張，該則ＰＯ文很快就有三百多人按讚，不少網友看了也紛紛留言「扯..是打賭輸了嗎」、「大家停車暴打一頓再說」、「進擊的小巨人」。