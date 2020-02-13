受刑人自殺率高出6倍 花蓮監獄啟動「幸福捕手」防治

全國自殺防治中心曾統計，被判刑囚犯自殺率幾乎是一般男性的6倍。為鼓勵受刑人平常應多關愛自己、也多關心身邊的人，花蓮監獄訂定「幸福捕手」自殺防治計畫，由馬偕紀念醫院自殺防治中心主任方俊凱以「幸福捕手」自殺防治口訣的看、聽、轉、牽、走，講解自殺防治相關工作模式。

花蓮監獄以「守門人」計畫為核心，推動更主動與積極性的「幸福捕手」自殺防治計畫，由監內心理師及教誨師為種子講師，向職員與受刑人解說幸福捕手如何實作，另為使服務清晰易懂，還有口訣及摺頁，及時幫助周遭需要援助的人。

該監表示，幸福捕手口訣包括「看」觀察察覺自殺危險性、「聽」仔細聆聽，成為關懷的傾聽者、「轉」就是轉念，路不轉人轉，學習「心」方法、「牽」要牽出幸福捕手安全網、「走」就是快樂生活向前走。

花蓮監獄典獄長葛煌明說，「幸福捕手」—看聽轉牽走，為自殺防治新觀念，透過「轉念」、「正向思考」，教導大家正向轉念、強化自助助人能力。尤其矯正機關高風險受刑人比例相對較高，更需要被關懷，希望透過管教小組成員具體執行該計畫，當發現異狀時，能給予適時的協助，打消輕生的念頭。

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