影／高雄凌晨連2起自撞車禍 駕駛1昏迷、1落跑

高雄市左營區今天凌晨接連發生2件自撞車禍。自撞的賓士轎車駕駛受猛烈撞擊，陷入昏迷，還在加護病房觀察中；另名自撞的日系廠牌轎車駕駛，肇事後火速搭另輛車逃離現場，警方擴大追查，已鎖定特定對象，將傳喚肇事駕駛到案說明。

賓士車自撞路燈車禍發生在今凌晨1點55分左右，45歲曾姓男駕駛開車沿沿左營區明潭路行駛，剛由西向東行駛過翠明路，軌跡慢慢向右偏離，最後撞上路燈。警、消獲報趕抵，自撞的轎車前車頭嚴重受損，車內安全氣囊彈開，曾男無明顯外傷，但已陷入昏迷，送往海軍總醫院救治，轉入加護病房觀察中。

經警方對曾男抽血施行酒測，並無酒精反應，初步排除酒駕，確實肇事原因有待釐清。

不久後，左營文自路、重和路路口又傳出發生自小客車自撞路燈且肇事逃逸車禍。警方據報趕抵，發現一輛日系廠牌自小客車車頭受損、停在路邊；目擊民眾表示，該車從文自路一路往北直行，卻漸漸向左偏駛，還誇張跨對向慢車道，最後逆向自撞路燈，但駕駛肇事後，卻自顧自搭上另輛車逃逸。

小客車自撞力道猛烈，車體零件噴飛，波及路旁商家玻璃。警方已調閱監視器畫面，循線追查肇事駕駛身分，已鎖定特定對象，將傳喚他到案說明。