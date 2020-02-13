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酒精正缺貨一卡車乾洗手液全燒掉 司機幸逃過一劫

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林縣即時報導
一輛滿載酒精的卡車在快速道路上起火，整車乾洗手液全被燒毀。圖／雲林消防局提供

一輛滿載乾洗手液和洗手乳等清潔用品的大卡車，今天凌晨行經雲林縣61線西濱快速道路時，突然起火，林姓司機發現車斗冒煙，趕緊把車停靠路肩，不到幾秒，整輛車陷入火海，林姓機幸跑得快，逃過一劫，消防隊趕到約四十分鐘把火撲滅，但整輛卡車已被燒成灰燼，由於目前酒精正缺貨，一大卡車乾手液一轉眼被燒毀，大家都認為很可惜，不過司機沒受傷是不幸中大幸。

今天凌晨零時許，一輛滿載乾洗手液的大卡車，沿著61線西濱快速道路，由南往北行駛，行經雲林縣台西段時，車斗突然起火，林姓司機查覺有異，馬上把車停靠路肩，並下車查看，因整輛車都是易燃的酒精品，不到幾秒，車斗陷入火海。

31歲的林姓司機擔心爆炸，也不敢靠近，馬上打電話報一一九救火，台西消防隊長蘇育辰據報帶隊出動兩輛消防車，火速趕到，立刻架起水線灌救，因火勢相當猛烈，經強力灌救才控制火勢，是否因運送路途中，酒精瓶撞破或摩擦生熱所致，司機也不清楚，起火原因正由消防單位調查中。

由於目前酒精嚴重缺貨，各地都搶購，這一大批乾洗手液原可稍紓解一個地區的酒精荒，不料卻付諸一炬，瞬間化為烏有，據了解這批貨從台南的工廠準備運到台中地區供貨，沒想到半途起火，全被燒掉，連在場的人也都感到相當可惜。

一輛滿載酒精的卡車在快速道路上起火，整車乾洗手液全被燒毀。圖／雲林消防局提供
一輛滿載酒精的卡車在快速道路上起火，整車乾洗手液全被燒毀。圖／雲林消防局提供
一輛滿載酒精的卡車在快速道路上起火，整車乾洗手液全被燒毀。圖／雲林消防局提供
一輛滿載酒精的卡車在快速道路上起火，整車乾洗手液全被燒毀。圖／雲林消防局提供

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