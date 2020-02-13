雲林foodpanda惡意棄單3天逾百件 20外送員被騙到田間
外送平台「foodpanda」近來正夯，雲林縣斗六市外送員們之間流傳，從10日開始連續三天遭惡意大量訂餐，外送員找不到訂餐者，甚至遭惡整到荒郊野外，三天已有上百件惡意棄單，粗估3天來總訂餐費用已逾7萬元，讓外送員們直呼做白工，並希望惡作劇快落幕。
有多位斗六外送員提到，不少都有接到惡意訂餐，有人10日下午接到一筆3千多元的速食店訂單，確認訂餐者沒有詳細地址、聯絡電話也是國際電話，接著不斷接到類似訂單，外送員們私下群組總計，粗估3天來總訂餐費用已逾7萬元。
李姓外送員說，他有聽聞大量惡搞訂餐，他朋友是受害者之一，前晚11日包括他友人，20幾位外送員被騙到荒野田間，當時外送員們面面相覷，只能自認倒楣並自我調侃「我們這是在車聚」。
李表示，惡意訂餐的內容有人收到「牛肉麵400元」、「牛排3000元」、「飲料300元」等等，金額從數百元到5千元不等，事件頻傳讓大家都很慌張，到昨天仍有惡意棄單，而且是三餐跟消夜時段都有，外送也很辛苦，遭惡意棄單，他們根本領不到錢，希望民眾發揮同情心不要惡作劇。
外送員們提及，目前大量棄單只有在雲林斗六，也研判惡意棄單者不只1人，推估原因可能是外送平台日前調整待遇，引起不滿才會因此惡意訂餐報復。
foodpanda外送平台則確認有此事，該公司表示，目前已掌握雲林消費者惡意訂餐狀況，針對異常訂單會再次確認訂餐資訊，才讓訂單成立，為維護店家權益，若有出餐所有損失將由公司全額支付。
斗六警方表示，目前並未接到有相關人前往報案，惡整外送員大量惡意棄單行為，恐以觸犯《刑法》第355條「意圖損害他人，以詐術使本人或第三人為財產上之處分，致生財產上之損害」可處3年以下有期徒刑、拘役或15000元以下罰金。
而網路上也傳出陰謀論，直指是斗六外送員自行刻意製造棄單，因為棄單後是由公司賠償，而這些訂餐的東西都交由外送員自行負責，讓網友質疑是外送員想自己營造惡意訂餐，實則想免費吃這些餐點。
但也有斗六外送員駁斥，惡意訂單次數頻繁，每個送餐點都要花掉半小時至一小時，後面正常的訂單也接不到，等於好幾小時沒收入做白工，甚至還要花費油錢，何必自打嘴巴。
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