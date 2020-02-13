糊塗老翁搞丟車 甜心女警用心尋回

昨天桃園市楊梅區一名7旬林姓老翁一時失憶忘記使用多年的老機車停放何處，經甜心女警劉書宜協尋後找回，林翁得知後靦腆臉紅頻說感謝！

楊梅分局指出，一名7旬林姓老翁稱騎車外出楊梅郵局辦事，再去傳統市場買菜，卻因一時忘記機車停放何處，就在焦急萬分求助無門的情況下，恰巧遇到巡邏員警經過，得知老翁情況便展開協尋，最後圓滿達成「尋車任務」。

楊梅派出所甜心女警劉書宜與同仁蔡鋒霈在巡經武營街菜市場時，突然發現有一名老翁在馬路旁，神色十分慌張，劉書宜停車趨前詢問，了解老翁狀況後，執勤員警二話不說，讓老翁搭乘巡邏車一同尋找，一邊安撫老翁緊張的情緒，老翁直說那台機車他騎了25年，有很深的感情。

員警心想老翁應該是太緊張忘記將車輛停放何處，果真是老翁太過糊塗將機車原封不動放在家門前，折騰了快一個小時，當員警將老翁載返家時，「意外尋獲」老翁的骨董機車，老翁當下臉都紅了起來，因為覺得很不好意思，忘了自己是徒步外出，頻頻說著「拍謝拍謝！」，員警則當場謙虛表示「警察用心、民眾安心」是我們的工作。