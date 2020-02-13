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捷運車廂驚魂！男乘客倒地送醫恢復生命跡象
高雄市119勤指中心今天上午7點15分接獲通報，1名男性在捷運車廂內猛然倒地不起，立刻派遣救護人車前往新左營捷運站；救護人員到場時，見患者已失去生命跡象，隨即施行心肺復甦術急救，並將患者送往高雄榮總。據了解，經搶救後，患者恢復生命徵象，仍在院觀察中。
警、消今天上午接獲站長、站務人員通報，稱捷運車廂內有男乘客突然倒地；救護人員到場，患者已失去生命跡象，趕緊採取急救措施，並送高雄榮總急救，搶救後恢復生命跡象。由於事發今天一大早，當時捷運車廂內乘客不太多，並未造成太多恐慌。
據了解，該名男乘客年約50多歲，身上沒有攜帶證件，警方還在進一步釐清身分。
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